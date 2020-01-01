Токеноміка Huma Finance (HUMA) Дізнайтеся ключову інформацію про Huma Finance (HUMA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Huma Finance (HUMA) Huma — перша мережа PayFi і першопроходець у динамічній екосистемі PayFi. Вона дозволяє глобальним платіжним установам здійснювати платежі 24/7, використовуючи стейблкоїни та ліквідність ончейн, привносячи швидкість, прозорість та ефективність у традиційно повільну фінансову інфраструктуру. Офіційний вебсайт: https://huma.finance/ Whitepaper: https://docs.huma.finance Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/HUMA1821qVDKta3u2ovmfDQeW2fSQouSKE8fkF44wvGw Купити HUMA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Huma Finance (HUMA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Huma Finance (HUMA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 58,85M $ 58,85M $ 58,85M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,73B $ 1,73B $ 1,73B FDV (повністю розведена вартість): $ 339,50M $ 339,50M $ 339,50M Історичний максимум: $ 0,127 $ 0,127 $ 0,127 Історичний мінімум: $ 0,02946497561753733 $ 0,02946497561753733 $ 0,02946497561753733 Поточна ціна: $ 0,03395 $ 0,03395 $ 0,03395 Дізнайтеся більше про ціну Huma Finance (HUMA)

Токеноміка Huma Finance (HUMA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Huma Finance (HUMA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HUMA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HUMA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HUMA, досліджуйте ціну токена HUMA в реальному часі!

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