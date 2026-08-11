Сьогоднішня ціна Honeypot Finance

Поточна ціна Honeypot Finance (HPOT) сьогодні становить --, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HPOT до UAH становить -- за HPOT.

Honeypot Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- HPOT. Протягом останніх 24 годин HPOT торгувався між -- (мінімум) та -- (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці HPOT змінився на -- за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Honeypot Finance (HPOT)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- --

Поточна ринкова капіталізація Honeypot Finance — --, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HPOT — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.