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Поточна ціна Housecoin (HOUSE)

USD

Графік ціни Housecoin (HOUSE) в реальному часі

$0.014007
$0.014007$0.014007
-18.23%(1D)

Дані та інформація про ціну HOUSE в реальному часі

Поточна ціна Housecoin (HOUSE) сьогодні становить 0.014007 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна HOUSE у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Housecoin:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 116.76K USD
- Зміна ціни Housecoin протягом дня – -18.23%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники HOUSEUSD

Відстежуйте зміни ціни на Housecoin за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00312275-18.23%
30 днів$ +0.013007+1,300.70%
60 днів$ +0.013007+1,300.70%
90 днів$ +0.013007+1,300.70%
Зміна ціни Housecoin сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни HOUSE на $ -0.00312275 (-18.23%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Housecoin за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.013007 (+1,300.70%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Housecoin за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник HOUSE змінився на $ +0.013007 (+1,300.70%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Housecoin за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.013007 (+1,300.70%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну HOUSE

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Housecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0133
$ 0.0133$ 0.0133

$ 0.021471
$ 0.021471$ 0.021471

$ 0.021471
$ 0.021471$ 0.021471

-5.36%

-18.23%

+69.59%

Ринкова інформація HOUSE

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 116.76K
$ 116.76K$ 116.76K

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Що таке Housecoin (HOUSE)

Мемкоїн, призначений для захисту від перегрітого ринку нерухомості США, протистоячи надмірно високим цінам на нерухомість.

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Прогноз ціни Housecoin

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Housecoin, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна HOUSE? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Housecoin.

Історія ціни Housecoin

Відстеження траєкторії ціни HOUSE надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії HOUSE. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Housecoin.

Як купити Housecoin (HOUSE)

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HOUSE до місцевих валют

1 HOUSE до VND
359.153487
1 HOUSE до AUD
A$0.02227113
1 HOUSE до GBP
0.01064532
1 HOUSE до EUR
0.01232616
1 HOUSE до USD
$0.014007
1 HOUSE до MYR
RM0.06191094
1 HOUSE до TRY
0.53310642
1 HOUSE до JPY
¥2.01042471
1 HOUSE до RUB
1.16566254
1 HOUSE до INR
1.20572256
1 HOUSE до IDR
Rp233.44990662
1 HOUSE до KRW
19.89624315
1 HOUSE до PHP
0.80092026
1 HOUSE до EGP
￡E.0.7185591
1 HOUSE до BRL
R$0.08208102
1 HOUSE до CAD
C$0.01932966
1 HOUSE до BDT
1.70227071
1 HOUSE до NGN
22.37534208
1 HOUSE до UAH
0.5798898
1 HOUSE до VES
Bs0.994497
1 HOUSE до PKR
Rs3.92784294
1 HOUSE до KZT
7.23867753
1 HOUSE до THB
฿0.46881429
1 HOUSE до TWD
NT$0.45340659
1 HOUSE до AED
د.إ0.05140569
1 HOUSE до CHF
Fr0.01134567
1 HOUSE до HKD
HK$0.10855425
1 HOUSE до MAD
.د.م0.1302651
1 HOUSE до MXN
$0.28476231

Ресурс Housecoin

Щоб дізнатися більше про Housecoin, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтHousecoin
Оглядач блокчейну

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HOUSE
USD

1 HOUSE = 0.014007 USD

Торгівля

HOUSEUSDT
$0.014007
$0.014007$0.014007
-14.18%

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