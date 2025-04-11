Що таке Housecoin (HOUSE)

Мемкоїн, призначений для захисту від перегрітого ринку нерухомості США, протистоячи надмірно високим цінам на нерухомість.

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Прогноз ціни Housecoin

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Housecoin, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна HOUSE? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Housecoin.

Історія ціни Housecoin

Відстеження траєкторії ціни HOUSE надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії HOUSE. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Housecoin.

Як купити Housecoin (HOUSE)

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HOUSE до місцевих валют

1 HOUSE до VND ₫ 359.153487 1 HOUSE до AUD A$ 0.02227113 1 HOUSE до GBP ￡ 0.01064532 1 HOUSE до EUR € 0.01232616 1 HOUSE до USD $ 0.014007 1 HOUSE до MYR RM 0.06191094 1 HOUSE до TRY ₺ 0.53310642 1 HOUSE до JPY ¥ 2.01042471 1 HOUSE до RUB ₽ 1.16566254 1 HOUSE до INR ₹ 1.20572256 1 HOUSE до IDR Rp 233.44990662 1 HOUSE до KRW ₩ 19.89624315 1 HOUSE до PHP ₱ 0.80092026 1 HOUSE до EGP ￡E. 0.7185591 1 HOUSE до BRL R$ 0.08208102 1 HOUSE до CAD C$ 0.01932966 1 HOUSE до BDT ৳ 1.70227071 1 HOUSE до NGN ₦ 22.37534208 1 HOUSE до UAH ₴ 0.5798898 1 HOUSE до VES Bs 0.994497 1 HOUSE до PKR Rs 3.92784294 1 HOUSE до KZT ₸ 7.23867753 1 HOUSE до THB ฿ 0.46881429 1 HOUSE до TWD NT$ 0.45340659 1 HOUSE до AED د.إ 0.05140569 1 HOUSE до CHF Fr 0.01134567 1 HOUSE до HKD HK$ 0.10855425 1 HOUSE до MAD .د.م 0.1302651 1 HOUSE до MXN $ 0.28476231

Ресурс Housecoin

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Люди також запитують: Інші запитання про Housecoin Яка сьогодні ціна Housecoin (HOUSE)? Поточна ціна Housecoin (HOUSE) становить 0.014007 USD . Яка ринкова капіталізація Housecoin (HOUSE)? Поточна ринкова капіталізація Housecoin становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції HOUSE на ринкову ціну в реальному часі 0.014007 USD . Яка циркуляційна пропозиція Housecoin (HOUSE)? Поточна циркуляційна пропозиція Housecoin (HOUSE) становить -- USD . Яка була найвища ціна Housecoin (HOUSE)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Housecoin (HOUSE) становить 0.021471 USD . Який обсяг торгівлі Housecoin (HOUSE) за 24 год? Обсяг торгівлі Housecoin (HOUSE) за 24 год становить $ 116.76K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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