Токеноміка HOPR Token (HOPR) Дізнайтеся ключову інформацію про HOPR Token (HOPR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація HOPR Token (HOPR) HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain. Офіційний вебсайт: https://hoprnet.org/ Whitepaper: https://docs.hoprnet.org/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da Купити HOPR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни HOPR Token (HOPR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена HOPR Token (HOPR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,35M $ 10,35M $ 10,35M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 341,17M $ 341,17M $ 341,17M FDV (повністю розведена вартість): $ 30,33M $ 30,33M $ 30,33M Історичний максимум: $ 1,688 $ 1,688 $ 1,688 Історичний мінімум: $ 0,03156245371074905 $ 0,03156245371074905 $ 0,03156245371074905 Поточна ціна: $ 0,03033 $ 0,03033 $ 0,03033 Дізнайтеся більше про ціну HOPR Token (HOPR)

Токеноміка HOPR Token (HOPR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки HOPR Token (HOPR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HOPR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOPR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOPR, досліджуйте ціну токена HOPR в реальному часі!

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