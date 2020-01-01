Токеноміка Hooked Protocol (HOOK) Дізнайтеся ключову інформацію про Hooked Protocol (HOOK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hooked Protocol (HOOK) Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. Офіційний вебсайт: https://hooked.io/ Whitepaper: https://hooked-protocol.gitbook.io/hooked-protocol-whitepaper Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xa260E12d2B924cb899AE80BB58123ac3fEE1E2F0 Купити HOOK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hooked Protocol (HOOK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hooked Protocol (HOOK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 22,86M $ 22,86M $ 22,86M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 239,92M $ 239,92M $ 239,92M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 4,0806 $ 4,0806 $ 4,0806 Історичний мінімум: $ 0,07833259635294688 $ 0,07833259635294688 $ 0,07833259635294688 Поточна ціна: $ 0,0953 $ 0,0953 $ 0,0953 Дізнайтеся більше про ціну Hooked Protocol (HOOK)

Токеноміка Hooked Protocol (HOOK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hooked Protocol (HOOK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HOOK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOOK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOOK, досліджуйте ціну токена HOOK в реальному часі!

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