Токеноміка Defi App (HOME) Дізнайтеся ключову інформацію про Defi App (HOME), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Defi App (HOME) Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody. Офіційний вебсайт: https://defi.app/# Whitepaper: https://docs.defi.app/knowledge-base Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x4bfaa776991e85e5f8b1255461cbbd216cfc714f Купити HOME зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Defi App (HOME) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Defi App (HOME), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,05334 $ 0,05334 $ 0,05334 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,02028 $ 0,02028 $ 0,02028 Дізнайтеся більше про ціну Defi App (HOME)

Токеноміка Defi App (HOME): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Defi App (HOME) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HOME, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOME, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOME, досліджуйте ціну токена HOME в реальному часі!

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