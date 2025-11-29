Токеноміка Holoworld AI (HOLO)
Токеноміка та аналіз ціни Holoworld AI (HOLO)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Holoworld AI (HOLO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація Holoworld AI (HOLO)
Holoworld AI — це децентралізований хаб застосунків, призначений для агентів штучного інтелекту, застосунків та цифрової інтелектуальної власності (IP). В основі Holoworld AI працює як магазин для застосунків на базі штучного інтелекту. Ці застосунки включають автономні агенти, генеративні медіа-інструменти та інтерактивні системи контенту. Поєднуючи рівні ідентифікації, власності та розрахунків на основі блокчейну з утилітами на базі штучного інтелекту, платформа дозволяє творцям розробляти та обмінюватися цифровими продуктами, які можуть функціонувати незалежно або взаємодіяти між собою. Ця конструкція спрямована на зниження бар'єрів для впровадження штучного інтелекту, пропонуючи можливість виявлення, монетизації та взаємодії в одній екосистемі.
Токеноміка Holoworld AI (HOLO): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Holoworld AI (HOLO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів HOLO, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOLO, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOLO, досліджуйте ціну токена HOLO в реальному часі!
Як купити HOLO
Зацікавлені в додаванні Holoworld AI (HOLO) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі HOLO, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.
Історія ціни Holoworld AI (HOLO)
Аналіз історії ціни HOLO допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.
Прогноз ціни HOLO
Хочете знати, куди рухається HOLO? Наша сторінка прогнозу ціни HOLO поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності
