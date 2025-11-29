Holoworld AI — це децентралізований хаб застосунків, призначений для агентів штучного інтелекту, застосунків та цифрової інтелектуальної власності (IP). В основі Holoworld AI працює як магазин для застосунків на базі штучного інтелекту. Ці застосунки включають автономні агенти, генеративні медіа-інструменти та інтерактивні системи контенту. Поєднуючи рівні ідентифікації, власності та розрахунків на основі блокчейну з утилітами на базі штучного інтелекту, платформа дозволяє творцям розробляти та обмінюватися цифровими продуктами, які можуть функціонувати незалежно або взаємодіяти між собою. Ця конструкція спрямована на зниження бар'єрів для впровадження штучного інтелекту, пропонуючи можливість виявлення, монетизації та взаємодії в одній екосистемі.