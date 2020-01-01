Токеноміка Helium Network Token (HNT) Дізнайтеся ключову інформацію про Helium Network Token (HNT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Helium Network Token (HNT) Helium — це децентралізована мережа бездротових точок доступу, які створюють загальнодоступне бездротове покриття дальньої дії для пристроїв IoT із підтримкою LoRaWAN. Точки доступу виробляють і компенсуються HNT, нативною криптовалютою блокчейну Helium. Сьогодні блокчейн Helium і його сотні тисяч точок доступу забезпечують доступ до найбільшої мережі LoRaWAN у світі. Офіційний вебсайт: https://www.helium.com/ Whitepaper: http://docs.helium.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux Купити HNT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Helium Network Token (HNT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Helium Network Token (HNT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 402,79M $ 402,79M $ 402,79M Загальна пропозиція: $ 223,00M $ 223,00M $ 223,00M Циркуляційна пропозиція: $ 184,35M $ 184,35M $ 184,35M FDV (повністю розведена вартість): $ 487,26M $ 487,26M $ 487,26M Історичний максимум: $ 10,582 $ 10,582 $ 10,582 Історичний мінімум: $ 0,253390913127 $ 0,253390913127 $ 0,253390913127 Поточна ціна: $ 2,185 $ 2,185 $ 2,185 Дізнайтеся більше про ціну Helium Network Token (HNT)

Токеноміка Helium Network Token (HNT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Helium Network Token (HNT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HNT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HNT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HNT, досліджуйте ціну токена HNT в реальному часі!

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