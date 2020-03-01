Токеноміка HIVE (HIVE) Дізнайтеся ключову інформацію про HIVE (HIVE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація HIVE (HIVE) Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development. Офіційний вебсайт: https://hive.io/ Whitepaper: https://hive.io/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://explore.openhive.network Купити HIVE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни HIVE (HIVE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена HIVE (HIVE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 97,15M $ 97,15M $ 97,15M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 500,75M $ 500,75M $ 500,75M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 3,4103 $ 3,4103 $ 3,4103 Історичний мінімум: $ 0,0869425890031 $ 0,0869425890031 $ 0,0869425890031 Поточна ціна: $ 0,194 $ 0,194 $ 0,194 Дізнайтеся більше про ціну HIVE (HIVE)

Токеноміка HIVE (HIVE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки HIVE (HIVE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HIVE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HIVE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HIVE, досліджуйте ціну токена HIVE в реальному часі!

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