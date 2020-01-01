Токеноміка HILO (HILO) Дізнайтеся ключову інформацію про HILO (HILO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація HILO (HILO) HILO — це платформа для користувачів, які відстежують ринкові тенденції, аналізують настрої, роблять прогнози, здійснюють своп токенів, купують, продають і голосують за ключові рішення. Платформа пропонує динамічний простір для створення, обміну та взаємодії зі спільнотою, надаючи доступ до передових інструментів і використовуючи потужність оркулів для валідації даних. Окрім аналітики, HILO додає елемент розваги завдяки азартним функціям, інтерактивним іграм та Telegram-ботам. Незалежно від того, чи випробовують користувачі свою удачу, чи беруть участь в іграх, чи використовують Telegram-ботів, HILO гарантує, що завжди знайдеться щось цікаве для вивчення. Офіційний вебсайт: https://www.hilomarket.com/ Whitepaper: https://docs.hilomarket.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x6c3fe25a4de7fa243c653cfe1f165bf11d99704e Купити HILO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни HILO (HILO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена HILO (HILO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 6,55M $ 6,55M $ 6,55M Історичний максимум: $ 0,06995 $ 0,06995 $ 0,06995 Історичний мінімум: $ 0,002333833065740739 $ 0,002333833065740739 $ 0,002333833065740739 Поточна ціна: $ 0,04367 $ 0,04367 $ 0,04367 Дізнайтеся більше про ціну HILO (HILO)

Токеноміка HILO (HILO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки HILO (HILO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HILO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HILO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HILO, досліджуйте ціну токена HILO в реальному часі!

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