Токеноміка Hifi Finance (HIFI)

Токеноміка Hifi Finance (HIFI)

Дізнайтеся ключову інформацію про Hifi Finance (HIFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Hifi Finance (HIFI)

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

Офіційний вебсайт:
https://hifi.finance/
Whitepaper:
https://docs.hifi.finance/
Оглядач блокчейну:
https://etherscan.io/token/0x4b9278b94a1112cad404048903b8d343a810b07e

Токеноміка та аналіз ціни Hifi Finance (HIFI)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hifi Finance (HIFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 17,91M
$ 17,91M$ 17,91M
Загальна пропозиція:
--
----
Циркуляційна пропозиція:
$ 141,82M
$ 141,82M$ 141,82M
FDV (повністю розведена вартість):
--
----
Історичний максимум:
$ 2,6371
$ 2,6371$ 2,6371
Історичний мінімум:
$ 0,06443662775542111
$ 0,06443662775542111$ 0,06443662775542111
Поточна ціна:
$ 0,12628
$ 0,12628$ 0,12628

Токеноміка Hifi Finance (HIFI): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Hifi Finance (HIFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів HIFI, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HIFI, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку HIFI, досліджуйте ціну токена HIFI в реальному часі!

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Історія ціни Hifi Finance (HIFI)

Аналіз історії ціни HIFI допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни HIFI

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.