Токеноміка Hedera Guild Game (HGG) Дізнайтеся ключову інформацію про Hedera Guild Game (HGG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hedera Guild Game (HGG) Hedera Guild Game Token ─ це токен винагороди на основі Hedera, який зазвичай використовується в екосистемі, де органічно пов'язані мобільні ігри NFT на основі блокчейну та метавсесвіти, які розробляються та постачаються Hedera Guild Game. Офіційний вебсайт: https://hguild.io/ Whitepaper: https://hguild.io/resources/doc/HGGWP1.1eng.pdf Оглядач блокчейну: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.6722561 Купити HGG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hedera Guild Game (HGG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hedera Guild Game (HGG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,008 $ 0,008 $ 0,008 Історичний мінімум: $ 0,00044979438232518 $ 0,00044979438232518 $ 0,00044979438232518 Поточна ціна: $ 0,001461 $ 0,001461 $ 0,001461 Дізнайтеся більше про ціну Hedera Guild Game (HGG)

Токеноміка Hedera Guild Game (HGG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hedera Guild Game (HGG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HGG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HGG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HGG, досліджуйте ціну токена HGG в реальному часі!

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