Hemi, що працює на Bitcoin та Ethereum, — це модульна мережа для покращеного масштабування, безпеки та сумісності. У той час як інші проєкти розглядають Bitcoin та Ethereum як ізольовані екосистеми, обмежуючи потенціал обох, Hemi розглядає їх як компоненти єдиної супермережі. Це відкриває нові рівні програмованості, портативності та потенціалу для Bitcoin DeFi та багато чого іншого. Співзасновниками Hemi є Джефф Гарзік (колишній розробник ядра Bitcoin) та Макс Санчес (винахідник консенсусного протоколу Proof-of-Proof), а також команда відомих блокчейн-інженерів, стратегічних партнерів та інвесторів.