Токеноміка Humans.ai (HEART) Дізнайтеся ключову інформацію про Humans.ai (HEART), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Humans.ai (HEART) Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term. Офіційний вебсайт: https://humans.ai Whitepaper: http://humans.ai/litepaper Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/ Купити HEART зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Humans.ai (HEART) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Humans.ai (HEART), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 52,56M $ 52,56M $ 52,56M Загальна пропозиція: $ 7,80B $ 7,80B $ 7,80B Циркуляційна пропозиція: $ 7,80B $ 7,80B $ 7,80B FDV (повністю розведена вартість): $ 52,56M $ 52,56M $ 52,56M Історичний максимум: $ 0,1815 $ 0,1815 $ 0,1815 Історичний мінімум: $ 0,003675394095500101 $ 0,003675394095500101 $ 0,003675394095500101 Поточна ціна: $ 0,006739 $ 0,006739 $ 0,006739 Дізнайтеся більше про ціну Humans.ai (HEART)

Токеноміка Humans.ai (HEART): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Humans.ai (HEART) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HEART, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HEART, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HEART, досліджуйте ціну токена HEART в реальному часі!

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