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Поточна ціна Happy Balloon Dog (HBD)

USD

Графік ціни Happy Balloon Dog (HBD) в реальному часі

$12.1219
$12.1219$12.1219
+7.13%(1D)

Дані та інформація про ціну HBD в реальному часі

Поточна ціна Happy Balloon Dog (HBD) сьогодні становить 12.1219 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна HBD у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Happy Balloon Dog:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 845.35K USD
- Зміна ціни Happy Balloon Dog протягом дня – +7.13%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники HBDUSD

Відстежуйте зміни ціни на Happy Balloon Dog за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.806769+7.13%
30 днів$ +12.0819+30,204.75%
60 днів$ +12.0819+30,204.75%
90 днів$ +12.0819+30,204.75%
Зміна ціни Happy Balloon Dog сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни HBD на $ +0.806769 (+7.13%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Happy Balloon Dog за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +12.0819 (+30,204.75%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Happy Balloon Dog за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник HBD змінився на $ +12.0819 (+30,204.75%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Happy Balloon Dog за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +12.0819 (+30,204.75%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну HBD

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Happy Balloon Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 11.2015
$ 11.2015$ 11.2015

$ 13.25
$ 13.25$ 13.25

$ 13.3
$ 13.3$ 13.3

-1.11%

+7.13%

+66.96%

Ринкова інформація HBD

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 845.35K
$ 845.35K$ 845.35K

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Що таке Happy Balloon Dog (HBD)

Happy Balloon Dog — це гібрид мему та «торкатися, щоб заробляти». Користувачі можуть заробляти бали, які конвертуються в токени HBD.

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Прогноз ціни Happy Balloon Dog

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Happy Balloon Dog, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна HBD? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Happy Balloon Dog.

Історія ціни Happy Balloon Dog

Відстеження траєкторії ціни HBD надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії HBD. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Happy Balloon Dog.

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HBD до місцевих валют

1 HBD до VND
310,817.6379
1 HBD до AUD
A$19.273821
1 HBD до GBP
9.212644
1 HBD до EUR
10.667272
1 HBD до USD
$12.1219
1 HBD до MYR
RM53.578798
1 HBD до TRY
461.359514
1 HBD до JPY
¥1,739.856307
1 HBD до RUB
1,008.784518
1 HBD до INR
1,043.453152
1 HBD до IDR
Rp202,031.585854
1 HBD до KRW
17,218.552855
1 HBD до PHP
693.130242
1 HBD до EGP
￡E.621.85347
1 HBD до BRL
R$71.034334
1 HBD до CAD
C$16.728222
1 HBD до BDT
1,473.174507
1 HBD до NGN
19,364.007936
1 HBD до UAH
501.84666
1 HBD до VES
Bs860.6549
1 HBD до PKR
Rs3,399.223198
1 HBD до KZT
6,264.476701
1 HBD до THB
฿405.719993
1 HBD до TWD
NT$392.385903
1 HBD до AED
د.إ44.487373
1 HBD до CHF
Fr9.818739
1 HBD до HKD
HK$93.944725
1 HBD до MAD
.د.م112.73367
1 HBD до MXN
$246.438227

Ресурс Happy Balloon Dog

Щоб дізнатися більше про Happy Balloon Dog, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтHappy Balloon Dog
Оглядач блокчейну

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1 HBD = 12.1219 USD

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$12.1219$12.1219
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