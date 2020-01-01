Токеноміка TOP HAT (HAT) Дізнайтеся ключову інформацію про TOP HAT (HAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TOP HAT (HAT) Top Hat ─ це відкрита платформа для створення ШІ-агентів, офіційний токен ─ $HAT. Офіційний вебсайт: https://tophat.one Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/AxGAbdFtdbj2oNXa4dKqFvwHzgFtW9mFHWmd7vQfpump Купити HAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TOP HAT (HAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TOP HAT (HAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 551,83K $ 551,83K $ 551,83K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 990,00M $ 990,00M $ 990,00M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,13481 $ 0,13481 $ 0,13481 Історичний мінімум: $ 0,000519307047300984 $ 0,000519307047300984 $ 0,000519307047300984 Поточна ціна: $ 0,0005574 $ 0,0005574 $ 0,0005574 Дізнайтеся більше про ціну TOP HAT (HAT)

Токеноміка TOP HAT (HAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TOP HAT (HAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HAT, досліджуйте ціну токена HAT в реальному часі!

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