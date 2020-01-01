Токеноміка HARD Protocol (HARD) Дізнайтеся ключову інформацію про HARD Protocol (HARD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація HARD Protocol (HARD) Hard Protocol — це кросчейн грошовий ринок. HARD — це токен управління Hard Protocol, який використовується для заохочення перших учасників брати участь у безперервній розробці та управлінні продуктом. За допомогою платформи Hard Protocol користувачі можуть використовувати BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX та інші активи для кредитування та майнінгу, щоб отримати прибуток. Офіційний вебсайт: https://kava.io/lend Whitepaper: https://medium.com/kava-labs/introducing-harvest-io-the-worlds-first-cross-chain-money-market-a27535a5d91a Оглядач блокчейну: https://www.mintscan.io/kava Купити HARD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни HARD Protocol (HARD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена HARD Protocol (HARD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,13M $ 1,13M $ 1,13M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 134,79M $ 134,79M $ 134,79M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 2,9956 $ 2,9956 $ 2,9956 Історичний мінімум: $ 0,006762337329526922 $ 0,006762337329526922 $ 0,006762337329526922 Поточна ціна: $ 0,008409 $ 0,008409 $ 0,008409 Дізнайтеся більше про ціну HARD Protocol (HARD)

Токеноміка HARD Protocol (HARD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки HARD Protocol (HARD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HARD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HARD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HARD, досліджуйте ціну токена HARD в реальному часі!

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