Токеноміка Harambe AI (HARAMBEAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Harambe AI (HARAMBEAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Harambe AI (HARAMBEAI) Harambe AI — це не просто ще один мемкоїн, а й символ інновацій та прогресу у всесвіті цифрової торгівлі. Офіційний вебсайт: https://harambetoken.ai Whitepaper: https://harambetoken.ai/harambe-whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x5484581038cbf8ef33b7f6daec7a2f01f71db3c2 Купити HARAMBEAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Harambe AI (HARAMBEAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Harambe AI (HARAMBEAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Історичний мінімум: $ 0,005600586694135568 $ 0,005600586694135568 $ 0,005600586694135568 Поточна ціна: $ 0,01276 $ 0,01276 $ 0,01276 Дізнайтеся більше про ціну Harambe AI (HARAMBEAI)

Токеноміка Harambe AI (HARAMBEAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Harambe AI (HARAMBEAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HARAMBEAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HARAMBEAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HARAMBEAI, досліджуйте ціну токена HARAMBEAI в реальному часі!

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