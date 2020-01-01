Токеноміка Xeno Governance (GXE) Дізнайтеся ключову інформацію про Xeno Governance (GXE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Xeno Governance (GXE) Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace. Офіційний вебсайт: https://project-xeno.com/ Whitepaper: https://project-xeno-1.gitbook.io/project-xeno-whitepaper-en/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x510975eda48a97e0ca228dd04d1217292487bea6 Купити GXE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Xeno Governance (GXE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Xeno Governance (GXE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 6,00B $ 6,00B $ 6,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 13,86M $ 13,86M $ 13,86M Історичний максимум: $ 0,29998 $ 0,29998 $ 0,29998 Історичний мінімум: $ 0,001063647818331278 $ 0,001063647818331278 $ 0,001063647818331278 Поточна ціна: $ 0,00231 $ 0,00231 $ 0,00231 Дізнайтеся більше про ціну Xeno Governance (GXE)

Токеноміка Xeno Governance (GXE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Xeno Governance (GXE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GXE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GXE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GXE, досліджуйте ціну токена GXE в реальному часі!

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