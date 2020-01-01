Токеноміка Guru Network (GURU) Дізнайтеся ключову інформацію про Guru Network (GURU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Guru Network (GURU) Розкрийте потужність процесорів Web3 і штучного інтелекту на базовому рівні 3 (Base Layer 3) Guru Network. DexGuru перетворився з торгового терміналу DeFi на мережу Guru, використовуючи штучний інтелект і Web3 для докорінної зміни аналізу даних й організації процесів. Він виступає рівнем мультичейн обчислень на основі ШІ на базовому рівні 3 і забезпечує розширені рішення в режимі реального часу для децентралізованих фінансів і прийняття рішень на основі даних ШI. Офіційний вебсайт: https://www.gurunetwork.ai Whitepaper: https://gurunetwork.ai/assets/img/litepapper_dexguru_network.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/address/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258 Купити GURU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Guru Network (GURU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Guru Network (GURU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 2,07M $ 2,07M $ 2,07M Історичний максимум: $ 0,065 $ 0,065 $ 0,065 Історичний мінімум: $ 0,001855775944520294 $ 0,001855775944520294 $ 0,001855775944520294 Поточна ціна: $ 0,002074 $ 0,002074 $ 0,002074 Дізнайтеся більше про ціну Guru Network (GURU)

Токеноміка Guru Network (GURU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Guru Network (GURU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GURU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GURU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GURU, досліджуйте ціну токена GURU в реальному часі!

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