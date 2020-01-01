Токеноміка Guru Network (GURU)
Інформація Guru Network (GURU)
Розкрийте потужність процесорів Web3 і штучного інтелекту на базовому рівні 3 (Base Layer 3) Guru Network. DexGuru перетворився з торгового терміналу DeFi на мережу Guru, використовуючи штучний інтелект і Web3 для докорінної зміни аналізу даних й організації процесів. Він виступає рівнем мультичейн обчислень на основі ШІ на базовому рівні 3 і забезпечує розширені рішення в режимі реального часу для децентралізованих фінансів і прийняття рішень на основі даних ШI.
Токеноміка та аналіз ціни Guru Network (GURU)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Guru Network (GURU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Guru Network (GURU): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Guru Network (GURU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів GURU, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GURU, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Історія ціни Guru Network (GURU)
Аналіз історії ціни GURU допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.
Прогноз ціни GURU
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Купити Guru Network (GURU)
Сума
1 GURU = 0,002074 USD