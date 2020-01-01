Токеноміка Gull ai (GULL) Дізнайтеся ключову інформацію про Gull ai (GULL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gull ai (GULL) Gull AI — це флагманська омнічейн інфраструктура на основі ШІ, яка має на меті революціонізувати DeFi, роблячи ончейн-транзакції безперешкодними та інтелектуальними. Завдяки передовому штучному інтелекту та сумісності кросчейн, вона спрощує торгівлю, оптимізацію ліквідності та передачу активів через різні блокчейни. З єдиним інтерфейсом та автоматизованою ефективністю Gull AI змінює майбутнє децентралізованих фінансів. Офіційний вебсайт: https://www.gullnetwork.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xab5Bff303312E24dc77bB71a451343f9fEB20093 Купити GULL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gull ai (GULL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gull ai (GULL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0156 $ 0,0156 $ 0,0156 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,00061 $ 0,00061 $ 0,00061 Дізнайтеся більше про ціну Gull ai (GULL)

Токеноміка Gull ai (GULL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gull ai (GULL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GULL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GULL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GULL, досліджуйте ціну токена GULL в реальному часі!

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