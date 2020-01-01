Токеноміка GTA VI (GTAVI) Дізнайтеся ключову інформацію про GTA VI (GTAVI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни GTA VI (GTAVI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GTA VI (GTAVI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 2 025 000,00T $ 2 025 000,00T $ 2 025 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 550,19K $ 550,19K $ 550,19K Історичний максимум: $ 0,00000000000226 $ 0,00000000000226 $ 0,00000000000226 Історичний мінімум: $ 0,000000000000003947 $ 0,000000000000003947 $ 0,000000000000003947 Поточна ціна: $ 0,0000000000002717 $ 0,0000000000002717 $ 0,0000000000002717 Дізнайтеся більше про ціну GTA VI (GTAVI)

Токеноміка GTA VI (GTAVI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GTA VI (GTAVI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GTAVI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GTAVI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GTAVI, досліджуйте ціну токена GTAVI в реальному часі!

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