Токеноміка Graph Token (GRT) Дізнайтеся ключову інформацію про Graph Token (GRT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Graph Token (GRT) The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem. Офіційний вебсайт: https://thegraph.com Whitepaper: https://thegraph.com/docs/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/HGsLG4PnZ28L8A4R5nPqKgZd86zUUdmfnkTRnuFJ5dAX Купити GRT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Graph Token (GRT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Graph Token (GRT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 785,57M $ 785,57M $ 785,57M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 9,88B $ 9,88B $ 9,88B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 2,88 $ 2,88 $ 2,88 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,07955 $ 0,07955 $ 0,07955 Дізнайтеся більше про ціну Graph Token (GRT)

Токеноміка Graph Token (GRT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Graph Token (GRT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GRT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GRT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GRT, досліджуйте ціну токена GRT в реальному часі!

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