Токеноміка GROK AI (GROKAI) Дізнайтеся ключову інформацію про GROK AI (GROKAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GROK AI (GROKAI) GRŌK AI – це криптовалюта з відтінком гумору та ноткою бунтарства. Її мета – переосмислення ігор з мемкоїнами. GRŌK AI, названа на честь легендарного ШІ з «Посібник з автостопу по галактиці», пропонує свіжий, дотепний і технічно оснащений підхід до світу криптовалют. Офіційний вебсайт: https://groketh.site/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x3d05a25ce244AF92f883e79175682d5060eD4128 Купити GROKAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GROK AI (GROKAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GROK AI (GROKAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0000000000024174 $ 0,0000000000024174 $ 0,0000000000024174 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0000000000000954 $ 0,0000000000000954 $ 0,0000000000000954 Дізнайтеся більше про ціну GROK AI (GROKAI)

Токеноміка GROK AI (GROKAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GROK AI (GROKAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GROKAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GROKAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GROKAI, досліджуйте ціну токена GROKAI в реальному часі!

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