Сьогоднішня ціна Gorani

Поточна ціна Gorani (GRN) сьогодні становить --, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GRN до UAH становить -- за GRN.

Gorani наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- GRN. Протягом останніх 24 годин GRN торгувався між -- (мінімум) та -- (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці GRN змінився на -- за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Gorani (GRN)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0.00₴ 0.00 ₴ 0.00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- --

Поточна ринкова капіталізація Gorani — --, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GRN — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.