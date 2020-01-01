Токеноміка GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Дізнайтеся ключову інформацію про GRAM Ecosystem (GRAMPUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GRAM Ecosystem (GRAMPUS) GRAM Ecosystem — це Web3-екосистема для ігор від GRAMPUS, глобального розробника казуальних ігор. Вона створена для того, щоб забезпечити чудовий ігровий досвід як для гравців, так і для ігрових студій, використовуючи технології блокчейн і штучного інтелекту. Одним із ключових проєктів є Norma in Metaland — Web3-версія популярної гри Cooking Adventure, якою захоплюються понад 33 мільйони гравців по всьому світу. Ця версія додає до жанру кулінарних симуляторів механіки блокчейн-володіння та play-to-own ("Грати, щоб володіти"). Ще один флагманський проєкт — Juicy Adventure, казуальний шутер у фантастичному світі, де гігантський блендер падає на село тварин, відкриваючи унікальний ігровий процес та новий підхід до казуальних мультиплеєрних розваг. GRAM Ecosystem прагне вийти за межі традиційного видавництва ігор, створюючи стійке ігрове середовище на основі Web3-технологій. Офіційний вебсайт: https://gram.voyage Whitepaper: https://grampus-cwc.gitbook.io/gram_voyage Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x856D602E73545deAA1491a3726cF628d49f74F51 Купити GRAMPUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GRAM Ecosystem (GRAMPUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,03283 $ 0,03283 $ 0,03283 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,001052 $ 0,001052 $ 0,001052 Дізнайтеся більше про ціну GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

Токеноміка GRAM Ecosystem (GRAMPUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GRAM Ecosystem (GRAMPUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GRAMPUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GRAMPUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GRAMPUS, досліджуйте ціну токена GRAMPUS в реальному часі!

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