Токеноміка Camelot Token (GRAIL) Дізнайтеся ключову інформацію про Camelot Token (GRAIL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Camelot Token (GRAIL) Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability. Офіційний вебсайт: https://camelot.exchange/ Whitepaper: https://docs.camelot.exchange/ Оглядач блокчейну: https://arbiscan.io/token/0x3d9907F9a368ad0a51Be60f7Da3b97cf940982D8 Купити GRAIL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Camelot Token (GRAIL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Camelot Token (GRAIL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 4 700 $ 4 700 $ 4 700 Історичний мінімум: $ 187,2886077658792 $ 187,2886077658792 $ 187,2886077658792 Поточна ціна: $ 455,03 $ 455,03 $ 455,03 Дізнайтеся більше про ціну Camelot Token (GRAIL)

Токеноміка Camelot Token (GRAIL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Camelot Token (GRAIL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GRAIL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GRAIL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GRAIL, досліджуйте ціну токена GRAIL в реальному часі!

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