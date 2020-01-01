Токеноміка Outer Ring MMO (GQ)

Токеноміка Outer Ring MMO (GQ)

Дізнайтеся ключову інформацію про Outer Ring MMO (GQ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Outer Ring MMO (GQ)

Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.

Офіційний вебсайт:
https://blinkgalaxy.com
Whitepaper:
https://docs.blinkgalaxy.com/
Оглядач блокчейну:
https://bscscan.com/token/0xF700D4c708C2be1463E355F337603183D20E0808

Токеноміка та аналіз ціни Outer Ring MMO (GQ)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Outer Ring MMO (GQ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 445,60K
$ 445,60K$ 445,60K
Загальна пропозиція:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 5,93B
$ 5,93B$ 5,93B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 751,00K
$ 751,00K$ 751,00K
Історичний максимум:
$ 0,0096
$ 0,0096$ 0,0096
Історичний мінімум:
$ 0,000065771185583866
$ 0,000065771185583866$ 0,000065771185583866
Поточна ціна:
$ 0,0000751
$ 0,0000751$ 0,0000751

Токеноміка Outer Ring MMO (GQ): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Outer Ring MMO (GQ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів GQ, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GQ, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку GQ, досліджуйте ціну токена GQ в реальному часі!

Як купити GQ

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Історія ціни Outer Ring MMO (GQ)

Аналіз історії ціни GQ допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни GQ

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.