Актуальна ціна GPTON сьогодні становить 0.01942 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GPTON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GPTON на MEXC вже зараз.

Курс GPTON (GPTON)

Актуальна ціна 1 GPTON до USD:

$0,0194
$0,0194$0,0194
+0,05%1D
USD
Графік ціни GPTON (GPTON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:50:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни GPTON (GPTON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01901
$ 0,01901$ 0,01901
Мін. за 24 год
$ 0,0202
$ 0,0202$ 0,0202
Макс. за 24 год

$ 0,01901
$ 0,01901$ 0,01901

$ 0,0202
$ 0,0202$ 0,0202

$ 0,04540726520022076
$ 0,04540726520022076$ 0,04540726520022076

$ 0,024354338596202823
$ 0,024354338596202823$ 0,024354338596202823

+0,30%

+0,05%

-8,87%

-8,87%

Актуальна ціна GPTON (GPTON) становить $ 0,01942. За останні 24 години GPTON торгувався між мінімумом у $ 0,01901 і максимумом у $ 0,0202, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GPTON становить $ 0,04540726520022076, тоді як його історичний мінімум — $ 0,024354338596202823.

Що стосується короткострокових результатів, то GPTON змінився на +0,30% за останню годину, +0,05% за 24 години та на -8,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GPTON (GPTON)

No.4053

$ 19,42M
$ 19,42M$ 19,42M

$ 56,77K
$ 56,77K$ 56,77K

$ 19,42M
$ 19,42M$ 19,42M

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 999 933
999 999 933 999 999 933

999 999 933
999 999 933 999 999 933

100,00%

2025-07-19 00:00:00

$ 0,00099
$ 0,00099$ 0,00099

TONCOIN

Поточна ринкова капіталізація GPTON — $ 19,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,77K. Циркуляційна пропозиція GPTON — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999933. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,42M.

Історія ціни GPTON (GPTON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на GPTON за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0000097+0,05%
30 днів$ -0,01536-44,17%
60 днів$ +0,00042+2,21%
90 днів$ +0,00042+2,21%
Зміна ціни GPTON сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GPTON на $ +0,0000097 (+0,05%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни GPTON за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,01536 (-44,17%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни GPTON за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GPTON змінився на $ +0,00042 (+2,21%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни GPTON за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,00042 (+2,21%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для GPTON (GPTON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни GPTON зараз.

Що таке GPTON (GPTON)

ШІ-месенджер з ігровою платформою P2P на TON, користувачі можуть використовувати токен для P2P-ігор + як платіжну систему для ШІ в месенджері.

Проєкт GPTON доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями GPTON. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу GPTON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про GPTON у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі GPTON безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни GPTON (USD)

Скільки коштуватиме GPTON (GPTON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів GPTON (GPTON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо GPTON.

Перегляньте прогноз ціни GPTON вже зараз!

Токеноміка GPTON (GPTON)

Розуміння токеноміки GPTON (GPTON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GPTON зараз!

Як купити GPTON (GPTON)

Шукаєте як купити GPTON? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати GPTON на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

GPTON до місцевих валют

1 GPTON (GPTON) до VND
511,0373
1 GPTON (GPTON) до AUD
A$0,0297126
1 GPTON (GPTON) до GBP
0,014565
1 GPTON (GPTON) до EUR
0,0167012
1 GPTON (GPTON) до USD
$0,01942
1 GPTON (GPTON) до MYR
RM0,0819524
1 GPTON (GPTON) до TRY
0,816611
1 GPTON (GPTON) до JPY
¥2,95184
1 GPTON (GPTON) до ARS
ARS$28,8128714
1 GPTON (GPTON) до RUB
1,5811764
1 GPTON (GPTON) до INR
1,7048818
1 GPTON (GPTON) до IDR
Rp323,6665372
1 GPTON (GPTON) до PHP
1,1387888
1 GPTON (GPTON) до EGP
￡E.0,9240036
1 GPTON (GPTON) до BRL
R$0,1044796
1 GPTON (GPTON) до CAD
C$0,027188
1 GPTON (GPTON) до BDT
2,373124
1 GPTON (GPTON) до NGN
28,350287
1 GPTON (GPTON) до COP
$75,859375
1 GPTON (GPTON) до ZAR
R.0,3365486
1 GPTON (GPTON) до UAH
0,8115618
1 GPTON (GPTON) до TZS
T.Sh.48,3084152
1 GPTON (GPTON) до VES
Bs4,11704
1 GPTON (GPTON) до CLP
$18,37132
1 GPTON (GPTON) до PKR
Rs5,4826544
1 GPTON (GPTON) до KZT
10,4238792
1 GPTON (GPTON) до THB
฿0,6367818
1 GPTON (GPTON) до TWD
NT$0,5979418
1 GPTON (GPTON) до AED
د.إ0,0712714
1 GPTON (GPTON) до CHF
Fr0,0153418
1 GPTON (GPTON) до HKD
HK$0,1508934
1 GPTON (GPTON) до AMD
֏7,4093126
1 GPTON (GPTON) до MAD
.د.م0,1792466
1 GPTON (GPTON) до MXN
$0,357328
1 GPTON (GPTON) до SAR
ريال0,072825
1 GPTON (GPTON) до ETB
Br2,9326142
1 GPTON (GPTON) до KES
KSh2,5024612
1 GPTON (GPTON) до JOD
د.أ0,01376878
1 GPTON (GPTON) до PLN
0,0706888
1 GPTON (GPTON) до RON
лв0,0848654
1 GPTON (GPTON) до SEK
kr0,1823538
1 GPTON (GPTON) до BGN
лв0,0326256
1 GPTON (GPTON) до HUF
Ft6,5255084
1 GPTON (GPTON) до CZK
0,4066548
1 GPTON (GPTON) до KWD
د.ك0,00594252
1 GPTON (GPTON) до ILS
0,0638918
1 GPTON (GPTON) до BOB
Bs0,1338038
1 GPTON (GPTON) до AZN
0,033014
1 GPTON (GPTON) до TJS
SM0,1792466
1 GPTON (GPTON) до GEL
0,0526282
1 GPTON (GPTON) до AOA
Kz17,7675522
1 GPTON (GPTON) до BHD
.د.ب0,00730192
1 GPTON (GPTON) до BMD
$0,01942
1 GPTON (GPTON) до DKK
kr0,1248706
1 GPTON (GPTON) до HNL
L0,5086098
1 GPTON (GPTON) до MUR
0,8839984
1 GPTON (GPTON) до NAD
$0,3363544
1 GPTON (GPTON) до NOK
kr0,1938116
1 GPTON (GPTON) до NZD
$0,0335966
1 GPTON (GPTON) до PAB
B/.0,01942
1 GPTON (GPTON) до PGK
K0,0817582
1 GPTON (GPTON) до QAR
ر.ق0,0704946
1 GPTON (GPTON) до RSD
дин.1,9598664
1 GPTON (GPTON) до UZS
soʻm233,9758498
1 GPTON (GPTON) до ALL
L1,615744
1 GPTON (GPTON) до ANG
ƒ0,0347618
1 GPTON (GPTON) до AWG
ƒ0,034956
1 GPTON (GPTON) до BBD
$0,03884
1 GPTON (GPTON) до BAM
KM0,0326256
1 GPTON (GPTON) до BIF
Fr57,11422
1 GPTON (GPTON) до BND
$0,0250518
1 GPTON (GPTON) до BSD
$0,01942
1 GPTON (GPTON) до JMD
$3,108171
1 GPTON (GPTON) до KHR
77,9918852
1 GPTON (GPTON) до KMF
Fr8,23408
1 GPTON (GPTON) до LAK
422,1739046
1 GPTON (GPTON) до LKR
රු5,8776572
1 GPTON (GPTON) до MDL
L0,3285864
1 GPTON (GPTON) до MGA
Ar86,6963176
1 GPTON (GPTON) до MOP
P0,1549716
1 GPTON (GPTON) до MVR
0,297126
1 GPTON (GPTON) до MWK
MK33,598542
1 GPTON (GPTON) до MZN
MT1,2411322
1 GPTON (GPTON) до NPR
रु2,7221014
1 GPTON (GPTON) до PYG
136,75564
1 GPTON (GPTON) до RWF
Fr28,13958
1 GPTON (GPTON) до SBD
$0,1596324
1 GPTON (GPTON) до SCR
0,2681902
1 GPTON (GPTON) до SRD
$0,7707798
1 GPTON (GPTON) до SVC
$0,1693424
1 GPTON (GPTON) до SZL
L0,3361602
1 GPTON (GPTON) до TMT
m0,06797
1 GPTON (GPTON) до TND
د.ت0,0569006
1 GPTON (GPTON) до TTD
$0,1312792
1 GPTON (GPTON) до UGX
Sh67,65928
1 GPTON (GPTON) до XAF
Fr10,95288
1 GPTON (GPTON) до XCD
$0,052434
1 GPTON (GPTON) до XOF
Fr10,95288
1 GPTON (GPTON) до XPF
Fr1,98084
1 GPTON (GPTON) до BWP
P0,2596454
1 GPTON (GPTON) до BZD
$0,03884
1 GPTON (GPTON) до CVE
$1,842958
1 GPTON (GPTON) до DJF
Fr3,43734
1 GPTON (GPTON) до DOP
$1,2366656
1 GPTON (GPTON) до DZD
د.ج2,526542
1 GPTON (GPTON) до FJD
$0,0444718
1 GPTON (GPTON) до GNF
Fr167,4004
1 GPTON (GPTON) до GTQ
Q0,1483688
1 GPTON (GPTON) до GYD
$4,0515946
1 GPTON (GPTON) до ISK
kr2,36924

Щоб дізнатися більше про GPTON, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтGPTON
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про GPTON

Скільки сьогодні коштує GPTON (GPTON)?
Актуальна ціна GPTON у USD становить 0,01942 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GPTON до USD?
Поточна ціна GPTON до USD — $ 0,01942. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація GPTON?
Ринкова капіталізація GPTON — $ 19,42M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GPTON?
Циркуляційна пропозиція GPTON — 1000,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GPTON?
GPTON досяг історичної максимальної ціни у 0,04540726520022076 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GPTON?
Історична мінімальна ціна GPTON становила 0,024354338596202823 USD.
Який обсяг торгівлі GPTON?
Актуальний обсяг торгівлі GPTON за 24 години — $ 56,77K USD.
Чи підніметься ціна GPTON цього року?
GPTON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GPTON для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор GPTON до USD

Сума

GPTON
GPTON
USD
USD

1 GPTON = 0,01942 USD

Торгувати GPTON

GPTON/USDT
$0,0194
$0,0194$0,0194
+0,05%

