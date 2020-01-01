Токеноміка GoPlus Security (GPS)
Інформація GoPlus Security (GPS)
GoPlus Security створює перший децентралізований рівень безпеки для Web3, забезпечуючи комплексний захист на всіх блокчейн-мережах. Завдяки відкритій, бездозвільній та орієнтованій на користувача архітектурі. GoPlus може легко інтегруватися в будь-який блокчейн або проєкт, щоб захистити користувачів протягом усього циклу їхніх транзакцій. Використовуючи AVS і передові рішення на основі штучного інтелекту, платформа проводить глибокий аналіз ризиків та надає розумні, ефективні та децентралізовані послуги безпеки. Мета GoPlus — створити більш безпечне та зручне середовище для ончейн взаємодії з Web3, заповнюючи прогалину в архітектурі безпеки сучасних блокчейнів і гарантуючи користувачам ефективніший та комфортніший ончейн захист.
Токеноміка та аналіз ціни GoPlus Security (GPS)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GoPlus Security (GPS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка GoPlus Security (GPS): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки GoPlus Security (GPS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів GPS, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GPS, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Історія ціни GoPlus Security (GPS)
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
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Сума
1 GPS = 0,025852 USD