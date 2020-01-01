Токеноміка Got Guaranteed (GOTG) Дізнайтеся ключову інформацію про Got Guaranteed (GOTG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Got Guaranteed (GOTG) GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution. Офіційний вебсайт: https://gotg.world/ Whitepaper: https://gotg.world/assets/pdf/GOTG_whitepaper(ENG)_ver3.0.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xceeb07dd26b36287b6d109f0b06d7e8202ce8c1d Купити GOTG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Got Guaranteed (GOTG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Got Guaranteed (GOTG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,80B $ 1,80B $ 1,80B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 7,34M $ 7,34M $ 7,34M Історичний максимум: $ 15 $ 15 $ 15 Історичний мінімум: $ 0,000749738824703273 $ 0,000749738824703273 $ 0,000749738824703273 Поточна ціна: $ 0,00408 $ 0,00408 $ 0,00408 Дізнайтеся більше про ціну Got Guaranteed (GOTG)

Токеноміка Got Guaranteed (GOTG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Got Guaranteed (GOTG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GOTG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GOTG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GOTG, досліджуйте ціну токена GOTG в реальному часі!

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