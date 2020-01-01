Токеноміка GORK AI AGENT (GORKAI) Дізнайтеся ключову інформацію про GORK AI AGENT (GORKAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GORK AI AGENT (GORKAI) Gork AI Agent — це яскрава, натхненна мемами ШІ-платформа, яка надає дотепні відповіді в режимі реального часу. Створена для безперешкодної інтеграції з такими платформами, як X, вона переосмислює розмовний ШІ з гумором і креативністю. Офіційний вебсайт: https://gorkai.club/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/EcwYoghkvSyfLyeg6rDHe6zpvVxGhV3HapheeZv7MeUe Купити GORKAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GORK AI AGENT (GORKAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GORK AI AGENT (GORKAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: $ 100 000,00T $ 100 000,00T $ 100 000,00T Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): $ 11,00K $ 11,00K $ 11,00K Історичний максимум: $ 0,0000000000219 $ 0,0000000000219 $ 0,0000000000219 Історичний мінімум: $ 0,00000000000231497 $ 0,00000000000231497 $ 0,00000000000231497 Поточна ціна: $ 0,00000000000011 $ 0,00000000000011 $ 0,00000000000011 Дізнайтеся більше про ціну GORK AI AGENT (GORKAI)

Токеноміка GORK AI AGENT (GORKAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GORK AI AGENT (GORKAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GORKAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GORKAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GORKAI, досліджуйте ціну токена GORKAI в реальному часі!

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