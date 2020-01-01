Токеноміка Gorilla (GORILLA) Дізнайтеся ключову інформацію про Gorilla (GORILLA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gorilla (GORILLA) $GORILLA – це мемкоїн, який готовий зробити революцію в криптоландшафті, поєднуючи вірусну привабливість зі значною корисністю, створюючи інвестиційні можливості, які перевершують традиційні мемикоїни. $GORILLA виділяється своїм IDO Launchpad, що забезпечує стратегічні переваги для перших інвесторів, і DEX-свопом, що включає розширені функції стоп/лос для оптимізації торгового досвіду. Колекція NFT, пов’язана з $GORILLA, має на меті бути на рівні з такими гігантами галузі, як Bored Ape Yacht Club. Офіційний вебсайт: https://gorillatoken.io/ Whitepaper: https://gorilla.gitbook.io/gorilla-white-paper/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x33c04bed4533e31f2afb8ac4a61a48eda38c4fa0 Купити GORILLA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gorilla (GORILLA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gorilla (GORILLA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 376,20K $ 376,20K $ 376,20K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 863,45M $ 863,45M $ 863,45M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,018 $ 0,018 $ 0,018 Історичний мінімум: $ 0,000201488654319929 $ 0,000201488654319929 $ 0,000201488654319929 Поточна ціна: $ 0,0004357 $ 0,0004357 $ 0,0004357 Дізнайтеся більше про ціну Gorilla (GORILLA)

Токеноміка Gorilla (GORILLA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gorilla (GORILLA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GORILLA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GORILLA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GORILLA, досліджуйте ціну токена GORILLA в реальному часі!

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