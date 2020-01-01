Токеноміка GOLCOIN (GOLC) Дізнайтеся ключову інформацію про GOLCOIN (GOLC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GOLCOIN (GOLC) GOLCoin is created to be more than just a cryptocurrency, it is a portal leading to a new futuristic world where it will be at the core of many evolutionary projects that will change many aspects of our life. GOLCoin is a way to be involved in its revolutionary projects such as Agartha, GolexChange.io, Golchain, NFT marketplace, and many more. The next major upgrade in the ecosystem is Golchain with will be a layer 2 blockchain. With next to zero fees and up to 400 TPS and increased storage. Офіційний вебсайт: https://www.golcoin.io Whitepaper: https://golcoin.io/assets/pdf/white_paper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/address/0x095797FD4297fb79883cC912a5Ba6313B15c445d Купити GOLC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GOLCOIN (GOLC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GOLCOIN (GOLC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 290,00M $ 290,00M $ 290,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 312,04K $ 312,04K $ 312,04K Історичний максимум: $ 1,3999 $ 1,3999 $ 1,3999 Історичний мінімум: $ 0,00272058767763138 $ 0,00272058767763138 $ 0,00272058767763138 Поточна ціна: $ 0,001076 $ 0,001076 $ 0,001076 Дізнайтеся більше про ціну GOLCOIN (GOLC)

Токеноміка GOLCOIN (GOLC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GOLCOIN (GOLC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GOLC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GOLC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GOLC, досліджуйте ціну токена GOLC в реальному часі!

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