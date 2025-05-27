Що таке Guild of Guardians (GOG)

Guild of Guardians — це мобільна багатокористувацька рольова гра, побудована на рішенні для масштабування Ethereum рівня 2 — Immutable X. Як і в інших GameFi-проєктах, ігрові активи представлені у вигляді NFT, а гравці отримують винагороди за виконання різних завдань. Нативна валюта гри називається GOG. Вона дозволяє гравцям брати участь в управлінні проєктом і забезпечує роботу механіки "грати, щоб заробляти".

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GOG до місцевих валют

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Ресурс Guild of Guardians

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