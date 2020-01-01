Токеноміка Gods Unchained (GODS) Дізнайтеся ключову інформацію про Gods Unchained (GODS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gods Unchained (GODS) Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs). Офіційний вебсайт: https://godsunchained.com/ Whitepaper: https://images.godsunchained.com/misc/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97 Купити GODS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gods Unchained (GODS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gods Unchained (GODS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 45,73M $ 45,73M $ 45,73M Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 381,25M $ 381,25M $ 381,25M FDV (повністю розведена вартість): $ 59,97M $ 59,97M $ 59,97M Історичний максимум: $ 8,906 $ 8,906 $ 8,906 Історичний мінімум: $ 0,06425242982107134 $ 0,06425242982107134 $ 0,06425242982107134 Поточна ціна: $ 0,11994 $ 0,11994 $ 0,11994 Дізнайтеся більше про ціну Gods Unchained (GODS)

Токеноміка Gods Unchained (GODS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gods Unchained (GODS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GODS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GODS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GODS, досліджуйте ціну токена GODS в реальному часі!

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