Токеноміка Gochujang Coin (GOCHU) Дізнайтеся ключову інформацію про Gochujang Coin (GOCHU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gochujang Coin (GOCHU) Проєкт Gochujangcoin зосереджений на культовому інгредієнті корейської кухні — гочуджані, і планує розширюватися за рахунок суміжних ігор, NFT і пропозицій рецептів корейської кухні. Офіційний вебсайт: https://gochu.org Whitepaper: https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c Купити GOCHU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gochujang Coin (GOCHU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gochujang Coin (GOCHU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,09M $ 19,09M $ 19,09M Загальна пропозиція: $ 30,00T $ 30,00T $ 30,00T Циркуляційна пропозиція: $ 11,18T $ 11,18T $ 11,18T FDV (повністю розведена вартість): $ 51,25M $ 51,25M $ 51,25M Історичний максимум: $ 0,000003236 $ 0,000003236 $ 0,000003236 Історичний мінімум: $ 0,000000100066496121 $ 0,000000100066496121 $ 0,000000100066496121 Поточна ціна: $ 0,0000017082 $ 0,0000017082 $ 0,0000017082 Дізнайтеся більше про ціну Gochujang Coin (GOCHU)

Токеноміка Gochujang Coin (GOCHU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gochujang Coin (GOCHU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GOCHU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GOCHU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GOCHU, досліджуйте ціну токена GOCHU в реальному часі!

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