Токеноміка Gains Network (GNS) Дізнайтеся ключову інформацію про Gains Network (GNS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gains Network (GNS) Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary. Офіційний вебсайт: https://gains.trade Whitepaper: https://gainsnetwork.gitbook.io/docs-home/ Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0xE5417Af564e4bFDA1c483642db72007871397896 Купити GNS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gains Network (GNS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gains Network (GNS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 47,44M $ 47,44M $ 47,44M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 29,10M $ 29,10M $ 29,10M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 15 $ 15 $ 15 Історичний мінімум: $ 0,25898651506436027 $ 0,25898651506436027 $ 0,25898651506436027 Поточна ціна: $ 1,63 $ 1,63 $ 1,63 Дізнайтеся більше про ціну Gains Network (GNS)

Токеноміка Gains Network (GNS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gains Network (GNS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GNS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GNS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GNS, досліджуйте ціну токена GNS в реальному часі!

Як купити GNS Зацікавлені в додаванні Gains Network (GNS) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі GNS, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити GNS на MEXC зараз!

Історія ціни Gains Network (GNS) Аналіз історії ціни GNS допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни GNS прямо зараз!

Прогноз ціни GNS Хочете знати, куди рухається GNS? Наша сторінка прогнозу ціни GNS поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена GNS зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!