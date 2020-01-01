Токеноміка Gains Network (GNS)

Токеноміка Gains Network (GNS)

Дізнайтеся ключову інформацію про Gains Network (GNS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Gains Network (GNS)

Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.

Офіційний вебсайт:
https://gains.trade
Whitepaper:
https://gainsnetwork.gitbook.io/docs-home/
Оглядач блокчейну:
https://polygonscan.com/token/0xE5417Af564e4bFDA1c483642db72007871397896

Токеноміка та аналіз ціни Gains Network (GNS)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gains Network (GNS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 47,44M
$ 47,44M$ 47,44M
Загальна пропозиція:
--
----
Циркуляційна пропозиція:
$ 29,10M
$ 29,10M$ 29,10M
FDV (повністю розведена вартість):
--
----
Історичний максимум:
$ 15
$ 15$ 15
Історичний мінімум:
$ 0,25898651506436027
$ 0,25898651506436027$ 0,25898651506436027
Поточна ціна:
$ 1,63
$ 1,63$ 1,63

Токеноміка Gains Network (GNS): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Gains Network (GNS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів GNS, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GNS, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку GNS, досліджуйте ціну токена GNS в реальному часі!

Як купити GNS

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Історія ціни Gains Network (GNS)

Аналіз історії ціни GNS допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни GNS

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.