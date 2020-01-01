Токеноміка THE GAME COMPANY (GMRT) Дізнайтеся ключову інформацію про THE GAME COMPANY (GMRT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація THE GAME COMPANY (GMRT) The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device. Офіційний вебсайт: Thegamecompany.ai Whitepaper: https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e Купити GMRT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни THE GAME COMPANY (GMRT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена THE GAME COMPANY (GMRT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,6 $ 0,6 $ 0,6 Історичний мінімум: $ 0,003627166103272436 $ 0,003627166103272436 $ 0,003627166103272436 Поточна ціна: $ 0,00494 $ 0,00494 $ 0,00494 Дізнайтеся більше про ціну THE GAME COMPANY (GMRT)

Токеноміка THE GAME COMPANY (GMRT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки THE GAME COMPANY (GMRT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GMRT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GMRT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GMRT, досліджуйте ціну токена GMRT в реальному часі!

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