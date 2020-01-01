Токеноміка Giant Mammoth (GMMT) Дізнайтеся ключову інформацію про Giant Mammoth (GMMT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Giant Mammoth (GMMT) Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation. Офіційний вебсайт: https://mammothlabs.io/ Whitepaper: https://gmmtchain.io/whitepaper/giant_mammoth_whitepaper_en.pdf Оглядач блокчейну: https://scan.gmmtchain.io/ Купити GMMT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Giant Mammoth (GMMT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Giant Mammoth (GMMT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,82M $ 6,82M $ 6,82M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,71B $ 1,71B $ 1,71B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 3,375 $ 3,375 $ 3,375 Історичний мінімум: $ 0,003748825011541099 $ 0,003748825011541099 $ 0,003748825011541099 Поточна ціна: $ 0,00398 $ 0,00398 $ 0,00398 Дізнайтеся більше про ціну Giant Mammoth (GMMT)

Токеноміка Giant Mammoth (GMMT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Giant Mammoth (GMMT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GMMT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GMMT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GMMT, досліджуйте ціну токена GMMT в реальному часі!

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