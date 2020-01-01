Токеноміка Green Shiba Inu (GINUX) Дізнайтеся ключову інформацію про Green Shiba Inu (GINUX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Green Shiba Inu (GINUX) Green Shiba Inu (GINUX) — це повністю децентралізований токен із нульовими викидами та справедливо розподілений керований спільнотою токен, який руйнує економіку мемів, спрямований на захист навколишнього середовища та підтримку основних активістів у цій галузі, а також добрі справи, які для нас мають найбільше значення. Все завдяки підтримці екологічної спільноти. Він заснований на мережі BSC. Офіційний вебсайт: https://greenshiba.org/ Whitepaper: https://greenshibacoin.medium.com/launch-of-green-shiba-inu-ginu-b92a6ad22406 Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xc9Ad37E9Baf41377540Df5a77831Db98c1915128 Купити GINUX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Green Shiba Inu (GINUX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Green Shiba Inu (GINUX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 128,98K $ 128,98K $ 128,98K Загальна пропозиція: $ 10,00T $ 10,00T $ 10,00T Циркуляційна пропозиція: $ 3,57T $ 3,57T $ 3,57T FDV (повністю розведена вартість): $ 361,00K $ 361,00K $ 361,00K Історичний максимум: $ 0,000006499 $ 0,000006499 $ 0,000006499 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0000000361 $ 0,0000000361 $ 0,0000000361 Дізнайтеся більше про ціну Green Shiba Inu (GINUX)

Токеноміка Green Shiba Inu (GINUX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Green Shiba Inu (GINUX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GINUX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GINUX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GINUX, досліджуйте ціну токена GINUX в реальному часі!

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