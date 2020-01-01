Токеноміка Kalp Network (GINI) Дізнайтеся ключову інформацію про Kalp Network (GINI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kalp Network (GINI) KALP Network переосмислює блокчейн-інновації як першу у світі кросчейн-екосистему із дозволом, спеціально створену як цифрову публічну інфраструктуру (DPI) для державних органів, підприємств і установ, яка поєднує в собі прозорість загальнодоступних блокчейнів із гнучкістю мереж із дозволом для гарантування відповідності, масштабованості та безпеки для регульованих галузей. Офіційний вебсайт: https://www.kalp.network/ Whitepaper: https://kalp-network.gitbook.io/whitepaper Оглядач блокчейну: https://kalpscan.io/home Купити GINI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kalp Network (GINI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kalp Network (GINI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 80,74M $ 80,74M $ 80,74M Історичний максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Історичний мінімум: $ 0,03996370243962352 $ 0,03996370243962352 $ 0,03996370243962352 Поточна ціна: $ 0,04037 $ 0,04037 $ 0,04037 Дізнайтеся більше про ціну Kalp Network (GINI)

Токеноміка Kalp Network (GINI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kalp Network (GINI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GINI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GINI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GINI, досліджуйте ціну токена GINI в реальному часі!

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