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Поточна ціна Kalp Network (GINI)

USD

Графік ціни Kalp Network (GINI) в реальному часі

$0.05497
$0.05497$0.05497
+2.07%(1D)

Дані та інформація про ціну GINI в реальному часі

Поточна ціна Kalp Network (GINI) сьогодні становить 0.05497 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GINI у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Kalp Network:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 63.54K USD
- Зміна ціни Kalp Network протягом дня – +2.07%
- Циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники GINIUSD

Відстежуйте зміни ціни на Kalp Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0011148+2.07%
30 днів$ +0.03497+174.85%
60 днів$ +0.03497+174.85%
90 днів$ +0.03497+174.85%
Зміна ціни Kalp Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GINI на $ +0.0011148 (+2.07%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Kalp Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.03497 (+174.85%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Kalp Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GINI змінився на $ +0.03497 (+174.85%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Kalp Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.03497 (+174.85%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну GINI

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Kalp Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.05097
$ 0.05097$ 0.05097

$ 0.0582
$ 0.0582$ 0.0582

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

+0.05%

+2.07%

+16.88%

Ринкова інформація GINI

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 63.54K
$ 63.54K$ 63.54K

0.00
0.00 0.00

Що таке Kalp Network (GINI)

KALP Network переосмислює блокчейн-інновації як першу у світі кросчейн-екосистему із дозволом, спеціально створену як цифрову публічну інфраструктуру (DPI) для державних органів, підприємств і установ, яка поєднує в собі прозорість загальнодоступних блокчейнів із гнучкістю мереж із дозволом для гарантування відповідності, масштабованості та безпеки для регульованих галузей.

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Прогноз ціни Kalp Network

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Kalp Network, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна GINI? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Kalp Network.

Історія ціни Kalp Network

Відстеження траєкторії ціни GINI надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії GINI. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Kalp Network.

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GINI до місцевих валют

1 GINI до VND
1,409.48577
1 GINI до AUD
A$0.0874023
1 GINI до GBP
0.0417772
1 GINI до EUR
0.0483736
1 GINI до USD
$0.05497
1 GINI до MYR
RM0.2429674
1 GINI до TRY
2.0921582
1 GINI до JPY
¥7.8898441
1 GINI до RUB
4.5746034
1 GINI до INR
4.7318176
1 GINI до IDR
Rp916.1663002
1 GINI до KRW
78.0821365
1 GINI до PHP
3.1431846
1 GINI до EGP
￡E.2.819961
1 GINI до BRL
R$0.3221242
1 GINI до CAD
C$0.0758586
1 GINI до BDT
6.6805041
1 GINI до NGN
87.8112768
1 GINI до UAH
2.275758
1 GINI до VES
Bs3.90287
1 GINI до PKR
Rs15.4146874
1 GINI до KZT
28.4079463
1 GINI до THB
฿1.8398459
1 GINI до TWD
NT$1.7793789
1 GINI до AED
د.إ0.2017399
1 GINI до CHF
Fr0.0445257
1 GINI до HKD
HK$0.4260175
1 GINI до MAD
.د.م0.511221
1 GINI до MXN
$1.1175401

Ресурс Kalp Network

Щоб дізнатися більше про Kalp Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтKalp Network
Оглядач блокчейну

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GINI
USD

1 GINI = 0.05497 USD

Торгівля

GINIUSDT
$0.05497
$0.05497$0.05497
-0.06%

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