Токеноміка GemHUB (GHUB) Дізнайтеся ключову інформацію про GemHUB (GHUB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GemHUB (GHUB) GemHUB is the blockchain game platform project. As the global P&E game-oriented De-Fi project, it has begun with the idea that ‘Share the profits of P2E game business with gamers’, and aims for the blockchain service platform that ‘Easy and Convenient Entertaining.’ Game users can easily and conveniently use all the blockchain services such as generating yield profits by playing the game, swapping token, using De-Fi service through one app. Also, game developers can proceed with the independent service without accepting tokens and being subordinated to governance from large game companies. Офіційний вебсайт: https://www.gemhub.io/ Whitepaper: https://docs.gemhub.net/v/english/ Оглядач блокчейну: https://scope.klaytn.com/account/0x4836cc1f355bb2a61c210eaa0cd3f729160cd95e?tabId=txList Купити GHUB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GemHUB (GHUB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GemHUB (GHUB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,05M $ 3,05M $ 3,05M Загальна пропозиція: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B Циркуляційна пропозиція: $ 103,41M $ 103,41M $ 103,41M FDV (повністю розведена вартість): $ 35,36M $ 35,36M $ 35,36M Історичний максимум: $ 0,69988 $ 0,69988 $ 0,69988 Історичний мінімум: $ 0,009656749077784126 $ 0,009656749077784126 $ 0,009656749077784126 Поточна ціна: $ 0,02947 $ 0,02947 $ 0,02947 Дізнайтеся більше про ціну GemHUB (GHUB)

Токеноміка GemHUB (GHUB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GemHUB (GHUB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GHUB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GHUB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GHUB, досліджуйте ціну токена GHUB в реальному часі!

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