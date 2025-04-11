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Поточна ціна Ghiblification (GHIBLI)

USD

Графік ціни Ghiblification (GHIBLI) в реальному часі

$0.005237
$0.005237$0.005237
-8.28%(1D)

Дані та інформація про ціну GHIBLI в реальному часі

Поточна ціна Ghiblification (GHIBLI) сьогодні становить 0.005222 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 5.22M USD. Ціна GHIBLI у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Ghiblification:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 671.83K USD
- Зміна ціни Ghiblification протягом дня – -8.28%
- Циркуляційна пропозиція – 999.90M USD

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Цінові показники GHIBLIUSD

Відстежуйте зміни ціни на Ghiblification за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00047277-8.28%
30 днів$ -0.002778-34.73%
60 днів$ -0.002778-34.73%
90 днів$ -0.002778-34.73%
Зміна ціни Ghiblification сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GHIBLI на $ -0.00047277 (-8.28%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Ghiblification за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.002778 (-34.73%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Ghiblification за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GHIBLI змінився на $ -0.002778 (-34.73%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Ghiblification за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.002778 (-34.73%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну GHIBLI

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Ghiblification: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.004869
$ 0.004869$ 0.004869

$ 0.006364
$ 0.006364$ 0.006364

$ 0.04262
$ 0.04262$ 0.04262

-1.18%

-8.28%

-19.79%

Ринкова інформація GHIBLI

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 5.22M
$ 5.22M$ 5.22M

$ 671.83K
$ 671.83K$ 671.83K

999.90M
999.90M 999.90M

Що таке Ghiblification (GHIBLI)

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Прогноз ціни Ghiblification

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Відстеження траєкторії ціни GHIBLI надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії GHIBLI. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Ghiblification.

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GHIBLI до місцевих валют

1 GHIBLI до VND
133.897302
1 GHIBLI до AUD
A$0.00830298
1 GHIBLI до GBP
0.00396872
1 GHIBLI до EUR
0.00459536
1 GHIBLI до USD
$0.005222
1 GHIBLI до MYR
RM0.02308124
1 GHIBLI до TRY
0.19874932
1 GHIBLI до JPY
¥0.74951366
1 GHIBLI до RUB
0.43457484
1 GHIBLI до INR
0.44950976
1 GHIBLI до IDR
Rp87.03329852
1 GHIBLI до KRW
7.4175899
1 GHIBLI до PHP
0.29859396
1 GHIBLI до EGP
￡E.0.2678886
1 GHIBLI до BRL
R$0.03060092
1 GHIBLI до CAD
C$0.00720636
1 GHIBLI до BDT
0.63462966
1 GHIBLI до NGN
8.34183168
1 GHIBLI до UAH
0.2161908
1 GHIBLI до VES
Bs0.370762
1 GHIBLI до PKR
Rs1.46435324
1 GHIBLI до KZT
2.69867738
1 GHIBLI до THB
฿0.17478034
1 GHIBLI до TWD
NT$0.16903614
1 GHIBLI до AED
د.إ0.01916474
1 GHIBLI до CHF
Fr0.00422982
1 GHIBLI до HKD
HK$0.0404705
1 GHIBLI до MAD
.د.م0.0485646
1 GHIBLI до MXN
$0.10616326

Ресурс Ghiblification

Щоб дізнатися більше про Ghiblification, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтGhiblification
Оглядач блокчейну

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GHIBLI
USD

1 GHIBLI = 0.005222 USD

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GHIBLIUSDT
$0.005222
$0.005222$0.005222
+3.30%

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