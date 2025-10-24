Актуальна ціна GG3 сьогодні становить 0.00638 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GGX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GGX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна GG3 сьогодні становить 0.00638 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GGX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GGX на MEXC вже зараз.

Курс GG3 (GGX)

Актуальна ціна 1 GGX до USD:

$0,00637
$0,00637$0,00637
-1,24%1D
USD
Графік ціни GG3 (GGX) в реальному часі
Інформація щодо ціни GG3 (GGX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00604
$ 0,00604$ 0,00604
Мін. за 24 год
$ 0,00688
$ 0,00688$ 0,00688
Макс. за 24 год

$ 0,00604
$ 0,00604$ 0,00604

$ 0,00688
$ 0,00688$ 0,00688

--
----

--
----

+2,40%

-1,24%

-15,05%

-15,05%

Актуальна ціна GG3 (GGX) становить $ 0,00638. За останні 24 години GGX торгувався між мінімумом у $ 0,00604 і максимумом у $ 0,00688, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GGX становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то GGX змінився на +2,40% за останню годину, -1,24% за 24 години та на -15,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GG3 (GGX)

--
----

$ 51,06K
$ 51,06K$ 51,06K

$ 6,38M
$ 6,38M$ 6,38M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація GG3 — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 51,06K. Циркуляційна пропозиція GGX — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,38M.

Історія ціни GG3 (GGX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на GG3 за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00008-1,24%
30 днів$ -0,01047-62,14%
60 днів$ -0,01814-73,99%
90 днів$ -0,05201-89,08%
Зміна ціни GG3 сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GGX на $ -0,00008 (-1,24%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни GG3 за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,01047 (-62,14%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни GG3 за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GGX змінився на $ -0,01814 (-73,99%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни GG3 за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,05201 (-89,08%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для GG3 (GGX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни GG3 зараз.

Що таке GG3 (GGX)

GG3 є першопрохідцем у сфері розумного залучення спільноти завдяки першій на ринку технології AI Agents Swarm, яка навчається на прикладі таких великих платформ, як X, YouTube, Discord, Telegram, Steam і Twitch. Аналізуючи понад 100 000 ігор Steam і дані про поведінку користувачів, GG3 поєднує Web2 і Web3 за допомогою персоналізованого досвіду на основі штучного інтелекту.

Проєкт GG3 доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями GG3. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу GGX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про GG3 у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі GG3 безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни GG3 (USD)

Скільки коштуватиме GG3 (GGX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів GG3 (GGX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо GG3.

Перегляньте прогноз ціни GG3 вже зараз!

Токеноміка GG3 (GGX)

Розуміння токеноміки GG3 (GGX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GGX зараз!

Як купити GG3 (GGX)

Шукаєте як купити GG3? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати GG3 на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

GGX до місцевих валют

1 GG3 (GGX) до VND
167,8897
1 GG3 (GGX) до AUD
A$0,0097614
1 GG3 (GGX) до GBP
0,004785
1 GG3 (GGX) до EUR
0,0054868
1 GG3 (GGX) до USD
$0,00638
1 GG3 (GGX) до MYR
RM0,0269236
1 GG3 (GGX) до TRY
0,268279
1 GG3 (GGX) до JPY
¥0,96976
1 GG3 (GGX) до ARS
ARS$9,4658146
1 GG3 (GGX) до RUB
0,5194596
1 GG3 (GGX) до INR
0,5601002
1 GG3 (GGX) до IDR
Rp106,3332908
1 GG3 (GGX) до PHP
0,3741232
1 GG3 (GGX) до EGP
￡E.0,3035604
1 GG3 (GGX) до BRL
R$0,0343244
1 GG3 (GGX) до CAD
C$0,008932
1 GG3 (GGX) до BDT
0,779636
1 GG3 (GGX) до NGN
9,313843
1 GG3 (GGX) до COP
$24,921875
1 GG3 (GGX) до ZAR
R.0,1105654
1 GG3 (GGX) до UAH
0,2666202
1 GG3 (GGX) до TZS
T.Sh.15,8706328
1 GG3 (GGX) до VES
Bs1,35256
1 GG3 (GGX) до CLP
$6,03548
1 GG3 (GGX) до PKR
Rs1,8012016
1 GG3 (GGX) до KZT
3,4245288
1 GG3 (GGX) до THB
฿0,2092002
1 GG3 (GGX) до TWD
NT$0,1964402
1 GG3 (GGX) до AED
د.إ0,0234146
1 GG3 (GGX) до CHF
Fr0,0050402
1 GG3 (GGX) до HKD
HK$0,0495726
1 GG3 (GGX) до AMD
֏2,4341614
1 GG3 (GGX) до MAD
.د.م0,0588874
1 GG3 (GGX) до MXN
$0,117392
1 GG3 (GGX) до SAR
ريال0,023925
1 GG3 (GGX) до ETB
Br0,9634438
1 GG3 (GGX) до KES
KSh0,8221268
1 GG3 (GGX) до JOD
د.أ0,00452342
1 GG3 (GGX) до PLN
0,0232232
1 GG3 (GGX) до RON
лв0,0278806
1 GG3 (GGX) до SEK
kr0,0599082
1 GG3 (GGX) до BGN
лв0,0107184
1 GG3 (GGX) до HUF
Ft2,1438076
1 GG3 (GGX) до CZK
0,1335972
1 GG3 (GGX) до KWD
د.ك0,00195228
1 GG3 (GGX) до ILS
0,0209902
1 GG3 (GGX) до BOB
Bs0,0439582
1 GG3 (GGX) до AZN
0,010846
1 GG3 (GGX) до TJS
SM0,0588874
1 GG3 (GGX) до GEL
0,0172898
1 GG3 (GGX) до AOA
Kz5,8371258
1 GG3 (GGX) до BHD
.د.ب0,00239888
1 GG3 (GGX) до BMD
$0,00638
1 GG3 (GGX) до DKK
kr0,0410234
1 GG3 (GGX) до HNL
L0,1670922
1 GG3 (GGX) до MUR
0,2904176
1 GG3 (GGX) до NAD
$0,1105016
1 GG3 (GGX) до NOK
kr0,0636724
1 GG3 (GGX) до NZD
$0,0110374
1 GG3 (GGX) до PAB
B/.0,00638
1 GG3 (GGX) до PGK
K0,0268598
1 GG3 (GGX) до QAR
ر.ق0,0231594
1 GG3 (GGX) до RSD
дин.0,6438696
1 GG3 (GGX) до UZS
soʻm76,8674522
1 GG3 (GGX) до ALL
L0,530816
1 GG3 (GGX) до ANG
ƒ0,0114202
1 GG3 (GGX) до AWG
ƒ0,011484
1 GG3 (GGX) до BBD
$0,01276
1 GG3 (GGX) до BAM
KM0,0107184
1 GG3 (GGX) до BIF
Fr18,76358
1 GG3 (GGX) до BND
$0,0082302
1 GG3 (GGX) до BSD
$0,00638
1 GG3 (GGX) до JMD
$1,021119
1 GG3 (GGX) до KHR
25,6224628
1 GG3 (GGX) до KMF
Fr2,70512
1 GG3 (GGX) до LAK
138,6956494
1 GG3 (GGX) до LKR
රු1,9309708
1 GG3 (GGX) до MDL
L0,1079496
1 GG3 (GGX) до MGA
Ar28,4821064
1 GG3 (GGX) до MOP
P0,0509124
1 GG3 (GGX) до MVR
0,097614
1 GG3 (GGX) до MWK
MK11,038038
1 GG3 (GGX) до MZN
MT0,4077458
1 GG3 (GGX) до NPR
रु0,8942846
1 GG3 (GGX) до PYG
44,92796
1 GG3 (GGX) до RWF
Fr9,24462
1 GG3 (GGX) до SBD
$0,0524436
1 GG3 (GGX) до SCR
0,0881078
1 GG3 (GGX) до SRD
$0,2532222
1 GG3 (GGX) до SVC
$0,0556336
1 GG3 (GGX) до SZL
L0,1104378
1 GG3 (GGX) до TMT
m0,02233
1 GG3 (GGX) до TND
د.ت0,0186934
1 GG3 (GGX) до TTD
$0,0431288
1 GG3 (GGX) до UGX
Sh22,22792
1 GG3 (GGX) до XAF
Fr3,59832
1 GG3 (GGX) до XCD
$0,017226
1 GG3 (GGX) до XOF
Fr3,59832
1 GG3 (GGX) до XPF
Fr0,65076
1 GG3 (GGX) до BWP
P0,0853006
1 GG3 (GGX) до BZD
$0,01276
1 GG3 (GGX) до CVE
$0,605462
1 GG3 (GGX) до DJF
Fr1,12926
1 GG3 (GGX) до DOP
$0,4062784
1 GG3 (GGX) до DZD
د.ج0,830038
1 GG3 (GGX) до FJD
$0,0146102
1 GG3 (GGX) до GNF
Fr54,9956
1 GG3 (GGX) до GTQ
Q0,0487432
1 GG3 (GGX) до GYD
$1,3310594
1 GG3 (GGX) до ISK
kr0,77836

Ресурс GG3

Щоб дізнатися більше про GG3, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтGG3
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про GG3

Скільки сьогодні коштує GG3 (GGX)?
Актуальна ціна GGX у USD становить 0,00638 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GGX до USD?
Поточна ціна GGX до USD — $ 0,00638. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація GG3?
Ринкова капіталізація GGX — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GGX?
Циркуляційна пропозиція GGX — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GGX?
GGX досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GGX?
Історична мінімальна ціна GGX становила -- USD.
Який обсяг торгівлі GGX?
Актуальний обсяг торгівлі GGX за 24 години — $ 51,06K USD.
Чи підніметься ціна GGX цього року?
GGX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GGX для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для GG3 (GGX)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

