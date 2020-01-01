Токеноміка Green Grey MetaGame (GGMT) Дізнайтеся ключову інформацію про Green Grey MetaGame (GGMT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Green Grey MetaGame (GGMT) GG MetaGame пропонує динамічну ігрову екосистему, що об'єднує сотні казуальних мобільних ігор, в основному заснованих на нашому власному портфоліо вже успішних ігор, які мають свою аудиторію, а нашим основним продуктом є SDK для легкої інтеграції мобільних ігор в екосистему. Офіційний вебсайт: https://ggmt.io Whitepaper: https://docs.ggmt.io Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x76aAb5FD2243d99EAc92d4d9EBF23525d3ACe4Ec Купити GGMT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Green Grey MetaGame (GGMT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Green Grey MetaGame (GGMT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 5,92M $ 5,92M $ 5,92M Історичний максимум: $ 0,3 $ 0,3 $ 0,3 Історичний мінімум: $ 0,000867166293203724 $ 0,000867166293203724 $ 0,000867166293203724 Поточна ціна: $ 0,000592 $ 0,000592 $ 0,000592 Дізнайтеся більше про ціну Green Grey MetaGame (GGMT)

Токеноміка Green Grey MetaGame (GGMT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Green Grey MetaGame (GGMT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GGMT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GGMT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GGMT, досліджуйте ціну токена GGMT в реальному часі!

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