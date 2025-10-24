Актуальна ціна Grand Gangsta City сьогодні становить 0.002142 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GGC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GGC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Grand Gangsta City сьогодні становить 0.002142 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GGC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GGC на MEXC вже зараз.

Курс Grand Gangsta City (GGC)

Актуальна ціна 1 GGC до USD:

$0,002142
+3,32%1D
USD
Графік ціни Grand Gangsta City (GGC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:48:50 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Grand Gangsta City (GGC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,001907
Мін. за 24 год
$ 0,002163
Макс. за 24 год

$ 0,001907
$ 0,002163
--
--
0,00%

+3,32%

+4,03%

+4,03%

Актуальна ціна Grand Gangsta City (GGC) становить $ 0,002142. За останні 24 години GGC торгувався між мінімумом у $ 0,001907 і максимумом у $ 0,002163, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GGC становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то GGC змінився на 0,00% за останню годину, +3,32% за 24 години та на +4,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Grand Gangsta City (GGC)

--
----

$ 171,33K
$ 171,33K$ 171,33K

$ 2,14M
$ 2,14M$ 2,14M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

SEIEVM

Поточна ринкова капіталізація Grand Gangsta City — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 171,33K. Циркуляційна пропозиція GGC — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,14M.

Історія ціни Grand Gangsta City (GGC) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Grand Gangsta City за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00006883+3,32%
30 днів$ -0,001311-37,97%
60 днів$ -0,003042-58,69%
90 днів$ -0,009477-81,57%
Зміна ціни Grand Gangsta City сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GGC на $ +0,00006883 (+3,32%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Grand Gangsta City за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,001311 (-37,97%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Grand Gangsta City за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GGC змінився на $ -0,003042 (-58,69%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Grand Gangsta City за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,009477 (-81,57%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Grand Gangsta City (GGC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Grand Gangsta City зараз.

Що таке Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City — це Web3-гра у відкритому світі створена на Sei Network. Пориньте у величезне віртуальне місто, виконуйте місії, створюйте свою банду та заробляйте реальні винагороди. Станьте власником транспортних засобів, налаштовуйте свого гравця та беріть участь у живому світі NPC і гравців. Завдяки блокчейн-технології усі ваші ігрові активи належать вам — вони безпечні, доступні для торгівлі та децентралізовані.

Проєкт Grand Gangsta City доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Grand Gangsta City. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу GGC, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Grand Gangsta City у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Grand Gangsta City безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Grand Gangsta City (USD)

Скільки коштуватиме Grand Gangsta City (GGC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Grand Gangsta City (GGC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Grand Gangsta City.

Перегляньте прогноз ціни Grand Gangsta City вже зараз!

Токеноміка Grand Gangsta City (GGC)

Розуміння токеноміки Grand Gangsta City (GGC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GGC зараз!

Як купити Grand Gangsta City (GGC)

Шукаєте як купити Grand Gangsta City? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Grand Gangsta City на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

GGC до місцевих валют

Ресурс Grand Gangsta City

Щоб дізнатися більше про Grand Gangsta City, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтGrand Gangsta City
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Grand Gangsta City

Скільки сьогодні коштує Grand Gangsta City (GGC)?
Актуальна ціна GGC у USD становить 0,002142 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GGC до USD?
Поточна ціна GGC до USD — $ 0,002142. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Grand Gangsta City?
Ринкова капіталізація GGC — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GGC?
Циркуляційна пропозиція GGC — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GGC?
GGC досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GGC?
Історична мінімальна ціна GGC становила -- USD.
Який обсяг торгівлі GGC?
Актуальний обсяг торгівлі GGC за 24 години — $ 171,33K USD.
Чи підніметься ціна GGC цього року?
GGC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GGC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:48:50 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Grand Gangsta City (GGC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

