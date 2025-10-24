Що таке Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City — це Web3-гра у відкритому світі створена на Sei Network. Пориньте у величезне віртуальне місто, виконуйте місії, створюйте свою банду та заробляйте реальні винагороди. Станьте власником транспортних засобів, налаштовуйте свого гравця та беріть участь у живому світі NPC і гравців. Завдяки блокчейн-технології усі ваші ігрові активи належать вам — вони безпечні, доступні для торгівлі та децентралізовані.

Люди також запитують: Інші запитання про Grand Gangsta City Скільки сьогодні коштує Grand Gangsta City (GGC)? Актуальна ціна GGC у USD становить 0,002142 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна GGC до USD? $ 0,002142 . Перегляньте Поточна ціна GGC до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Grand Gangsta City? Ринкова капіталізація GGC — -- USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція GGC? Циркуляційна пропозиція GGC — -- USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) GGC? GGC досяг історичної максимальної ціни у -- USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GGC? Історична мінімальна ціна GGC становила -- USD . Який обсяг торгівлі GGC? Актуальний обсяг торгівлі GGC за 24 години — $ 171,33K USD . Чи підніметься ціна GGC цього року? GGC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GGC для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Grand Gangsta City (GGC)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

