Токеноміка Games for a living (GFAL)

Токеноміка Games for a living (GFAL)

Дізнайтеся ключову інформацію про Games for a living (GFAL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Games for a living (GFAL)

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

Офіційний вебсайт:
https://gamesforaliving.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.gamesforaliving.com/
Оглядач блокчейну:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x47c454cA6be2f6DEf6f32b638C80F91c9c3c5949

Токеноміка та аналіз ціни Games for a living (GFAL)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Games for a living (GFAL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 12,68M
$ 12,68M$ 12,68M
Загальна пропозиція:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 3,79B
$ 3,79B$ 3,79B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 33,48M
$ 33,48M$ 33,48M
Історичний максимум:
$ 0,0496
$ 0,0496$ 0,0496
Історичний мінімум:
$ 0,002948017468774518
$ 0,002948017468774518$ 0,002948017468774518
Поточна ціна:
$ 0,003348
$ 0,003348$ 0,003348

Токеноміка Games for a living (GFAL): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Games for a living (GFAL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів GFAL, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GFAL, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку GFAL, досліджуйте ціну токена GFAL в реальному часі!

Як купити GFAL

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Історія ціни Games for a living (GFAL)

Аналіз історії ціни GFAL допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни GFAL

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.