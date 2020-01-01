Токеноміка Games for a living (GFAL) Дізнайтеся ключову інформацію про Games for a living (GFAL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Games for a living (GFAL) The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games. Офіційний вебсайт: https://gamesforaliving.com/ Whitepaper: https://whitepaper.gamesforaliving.com/ Оглядач блокчейну: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x47c454cA6be2f6DEf6f32b638C80F91c9c3c5949 Купити GFAL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Games for a living (GFAL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Games for a living (GFAL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,68M $ 12,68M $ 12,68M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 3,79B $ 3,79B $ 3,79B FDV (повністю розведена вартість): $ 33,48M $ 33,48M $ 33,48M Історичний максимум: $ 0,0496 $ 0,0496 $ 0,0496 Історичний мінімум: $ 0,002948017468774518 $ 0,002948017468774518 $ 0,002948017468774518 Поточна ціна: $ 0,003348 $ 0,003348 $ 0,003348 Дізнайтеся більше про ціну Games for a living (GFAL)

Токеноміка Games for a living (GFAL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Games for a living (GFAL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GFAL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GFAL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GFAL, досліджуйте ціну токена GFAL в реальному часі!

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