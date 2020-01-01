Токеноміка Gelato Network (GEL) Дізнайтеся ключову інформацію про Gelato Network (GEL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gelato Network (GEL) Gelato Network — це протокол для автоматизованого виконання смартконтрактів у публічних блокчейнах, таких як Ethereum, Polygon і Fantom. Gelato використовується як базова інфраструктура для розробників, щоб передати свої потреби web3 DevOps децентралізованій мережі ботів, що дозволяє їм надійно автоматизувати довільні смартконтракти, не стаючи центральною точкою збою. Офіційний вебсайт: https://gelato.network/ Whitepaper: https://docs.gelato.network/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05 Купити GEL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gelato Network (GEL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gelato Network (GEL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,38M $ 10,38M $ 10,38M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 262,34M $ 262,34M $ 262,34M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 4,4999 $ 4,4999 $ 4,4999 Історичний мінімум: $ 0,032974778219578824 $ 0,032974778219578824 $ 0,032974778219578824 Поточна ціна: $ 0,03956 $ 0,03956 $ 0,03956 Дізнайтеся більше про ціну Gelato Network (GEL)

Токеноміка Gelato Network (GEL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gelato Network (GEL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GEL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GEL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GEL, досліджуйте ціну токена GEL в реальному часі!

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